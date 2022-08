Marvel's Spider-Man su PC: in video la divertente mod di Kermit la rana

Grazie all'arrivo di Marvel's Spider-Man Remastered su PC, la community di modder si sta sbizzarrendo nella creazione di skin e modelli alternativi per il protagonista. Ed è proprio una delle tante mod disponibili per il gioco Insomniac che sta spopolando sui social, a causa delle esilaranti scene che vedono come protagonista Kermit la rana.

Come potete facilmente intuire, la mod in questione sostituisce il modello di Peter Parker con quello del pupazzo verde dei Muppets e il risultato a schermo è davvero divertente. Installando i file, infatti, è possibile far compiere alla rana dall'espressione sempre felice tutte le acrobazie e le mosse dell'arrampicamuri, poiché il modello sostitutivo combacia perfettamente con quello del protagonista. Non a caso, gli utenti si stanno divertendo a registrare e condividere clip di Kermit la rana che oscilla per i quartieri di Manhattan, sconfigge i boss o è visibile nei filmati d'intermezzo che coinvolgono la Gatta Nera e gli altri personaggi dell'ormai ex esclusiva PlayStation.

Prima di lasciarvi ad un paio di irriverenti clip legate alla mod, vi ricordiamo che potete scaricare tutti i file utili ad utilizzare Kermit la rana nella versione PC del gioco sulla relativa pagina di NexusMods.

Sapevate che un modder omofobo è stato bannato per aver rimosso le bandiere arcobaleno in Marvel's Spider-Man Remastered?