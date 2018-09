Marvel's Spider-Man per PS4 è il gioco venduto più velocemente dell'anno nel Regno Unito

Marvel' Spider-Ma debutta al primo posto della classifica inglese e segna un nuovo record, diventando il gioco venduto più velocemente del 2018 in Inghilterra, superando il record di Far Cry 5 e vendendo quasi il doppio rispetto a God of War, fino ad ora miglior lancio di una esclusiva PS4 per il 2018 sul mercato UK.

Spider-Man è anche il gioco Marvel venduto più velocemente nella storia, il nuovo titolo dell'Uomo Ragno ha battuto così LEGO Marvel Super Heroes, precedente detentore di questo primato. Marvel's Spider-Man è anche il gioco più venduto su PS4 nel Regno Unito dai tempi di Call of Duty WWII nonchè il gioco sui supereroi con le vendite più alte al lancio, superiori a quelle di Batman Arkham Knight nel 2015, anche se in quel caso non sono state inclusi i download digitali.

Marvel's Spider-Man Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta Grand Theft Auto V F1 2018 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Pro Evolution Soccer 2019 Mario Kart 8 Deluxe Destiny 2 I Rinnegati PlayerUnknown's Battlegrounds LEGO Gli Incredibili

Tra le altre novità della settimana segnaliamo Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta al secondo posto mentre Destiny 2 I Rinnegati debutta in ottava posizione. PES 2019 e F1 2018 scendono rispettivamente alle posizioni numero quattro e sei, superati da Grand Theft Auto V e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.