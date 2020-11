Marvel's Spider-Man ha piazzato oltre 20 milioni di copie

Tramite il profilo LinkedIn di David Bull (Global Marketing Leader di PlayStation) scopriamo che Marvel's Spider-Man ha superato quota venti milioni di copie vendute su PlayStation 4 dal lancio avvenuto nel settembre 2018.

Marvel's Spider-Man ha venduto 3.3 milioni di copie nei primi tre giorni, le ultime rilevazioni ufficiali diffuse da Sony parlano di 13.2 milioni di copie vendute fino all'agosto 2019, sembra però che negli ultimi 14 mesi il gioco abbia venduto oltre 6.8 milioni di copie, superando così i 20 milioni di unità a livello globale. Il gioco di Insomniac ha riscosso un notevole successo in particolare modo in Nord America dove è diventato il videogioco sui supereroi più venduto di sempre, indubbiamente un bel risultato per l'avventura dell'Uomo Ragno.

Marvel's Spider-Man è disponibile anche su PS5 in edizione rimasterizzata, il lancio della nuova console Sony è accompagnato da Marvel's Spider-Man Miles Morales mentre Marvel's Spider-Man 2 non è ancora stato annunciato ma sono in molti a credere che Insomniac Games sia al lavoro anche su questo progetto. Il personaggio dell'Uomo Ragno è estremamente popolare in tutto il mondo e i numeri raggiunti dal primo gioco della serie pubblicato da Sony rendono difficile pensare che il publisher non sia interessato ad un sequel.