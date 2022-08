Marvel's Spider-Man è pienamente compatibile con Steam Deck, lo conferma Insomniac

Subito dopo aver corretto il prezzo della versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered, che a quanto pare era stato inserito in maniera erronea su Steam in determinati Paesi, i ragazzi di Insomniac Games ci forniscono un ulteriore aggiornamento sulla nuova edizione dell'action-adventure supereroistico.

La software house di Sony ha pubblicato un post su Twitter per confermare che Marvel's Spider-Man Remastered è pienamente compatibile con Steam Deck, la console con cui Valve è riuscita a portare Steam e il PC gaming sul mercato delle piattaforme mobile.

Gli sviluppatori di Nixxes Software, che si sono occupati personalmente di effettuare il port del gioco, hanno quindi concluso i lavori di ottimizzazione di Marvel's Spider-Man su Steam Deck, in modo tale da offrire ai possessori della console la miglior esperienza possibile sin dal day one. Marvel's Spider-Man Remastered si unisce così agli oltre 4.000 giochi Verificati o Giocabili per Steam Deck, con Valve che continua a lavorare per rendere compatibili un numero sempre crescente di titoli.

Nell'attesa che l'acclamato action-adventure open world di Insomniac Games faccia il suo debutto su PC il 12 agosto, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Marvel's Spider-Man in versione PlayStation 5. Il gioco supporterà su Steam Ray Tracing, DLSS, DLAA, supporto a DualSense e altro ancora.