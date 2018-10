Marvel's Spider-Man prevedeva inizialmente più missioni sui cattivi principali? (Spoiler)

In una recente intervista ai microfoni di Game Informer USA, Bryan Intihar di Insomniac Games ha rivelato degli interessanti dettagli su Spider-Man uscito lo scorso settembre su PlayStation 4. Attenzione: quanto riportato di seguito contiene spoiler sulla trama del gioco.

Molti utenti avevano criticato la poca attenzione che era stata data ad alcuni membri de I Sinistri Sei (Sinister Six) la banda di super criminali formatasi per sconfiggere l'Uomo Ragno. Nelle ultime boss Fight, infatti, Spider-Man affronta due villain in un solo combattimento, prima contro Electro e Avvoltoio e poi contro Rhino e Scorpio, facendo storcere il naso ad alcuni appassionati.

Intihar ha rivelato che in origine le missioni pensate ai nemici principale di Spider-Man erano molte di più affermando: "In origine avevamo più missioni con Rhino, Vulture, Electro che sono state eliminate dal prodotto finale. I motivi che ci hanno spinto a fare questa scelta sono stati la mancanza di tempo e lo scarso appeal che avrebbero avuto. Altre lotte avrebbero aggiunto più contenuto verso la fine del gioco a discapito della qualità che alla fine è la cosa più importante per noi. Che siano 20 ore di gioco o 22 non importa, l'importante è garantire un'esperienza di qualità."

Intihar ha inoltre aggiunto che la boss battle doppia contro Electro-Vulture rappresenta uno dei momenti più salienti del gioco. Realizzare due combattimenti separati probabilmente non avrebbe garantito lo stesso effetto. Per saperne di più sul gioco Insomniac vi rimandiamo alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man.