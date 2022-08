Marvel's Spider-Man: prezzo sbagliato su Steam, preordini da cancellare in alcuni paesi

Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment e Valve hanno annunciato che in alcuni paesi, Marvel's Spider-Man Remastered è stato reso disponibile in preorder su Steam ad un prezzo errato, causando alcuni problemi ai consumatori che hanno già effettuato il preordine del gioco.

Nello specifico, il prezzo non risulta corretto in Australia, Israele, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera e Gran Bretagna. Il problema è stato ora risolto e il prezzo corretto appare su Steam nei paesi citati, tuttavia i giocatori che hanno già effettuato il preorder nelle zone in questione sono invitati a cancellarlo per ricevere il rimborso completo ed effettuare un nuovo preordine prima del 12 agosto così da garantire lo sblocco dei bonus preorder di Marvel's Spider-Man Remastered, tra cui:

Sblocco anticipato di tre costumi: costume Iron Spider, costume Spider-Punk e costume Velocity

Sblocco anticipato del gadget da combattimento Spider-Drone

5 punti abilità extra per potenziare Spider-Man

L'Italia, lo ricordiamo, non è afflitta da questa problematica e dunque non sarà necessario cancellare il proprio preordine da Steam. Il gioco Insomniac esce il 12 agosto su PC con supporto per Ray Tracing, NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing), supporto per i monitor 21:9 Ultrawide, 32:9 panoramici e configurazioni multischermo NVIDIA Surround, compatibilità con mouse e tastiera, oltre a DualShock 4 e DualSense.