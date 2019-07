Marvel's Spider-Man PS4: arrivano due costumi gratis tratti da Spider-Man Far From Home

Il profilo Twitter PlayStation Japan ha svelato l'arrivo di due nuovi costumi gratis per Marvel's Spider-Man PS4, entrambi ispirati agli outfit di Spider-Man Far From Home, il nuovo film dell'Uomo Ragno in arrivo in Italia il prossimo 10 luglio.

Il DLC includerà i costumi Upgrade Suit e Stealth Suit, il lancio sembra essere previsto per oggi in Giappone e Nord America (in contemporanea con l'uscita del film nelle sale cinematografiche) mentre non ci sono notizie certe per quanto riguarda il lancio in Europa, che potrebbe avvenire questo pomeriggio o al più tardi entro la fine della settimana. Con questi due nuovi outfit, salgono a cinque i costumi MCU di Marvel's Spider-Man: MCU Spider-Man, Peter DIY, Iron Spider, Upgrade e Stealth.

Marvel's Spider-Man è uno dei giochi più venduti del 2018 con oltre dieci milioni di copie distribuite, da tempo si parla di un possibile sequel per PlayStation 5, il gioco Insomniac inoltre è stato usato come test per valutare la velocità del disco SSD di PS5, al momento però Sony non si è espressa riguardo l'arrivo del gioco (o de seguito) sulla sua prossima console casalinga.