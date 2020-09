Marvel's Spider-Man per PS4 festeggia oggi il secondo anniversario

Il 7 settembre 2018 Sony pubblicava Marvel's Spider-Man, gioco basato sul celebre supereroe Marvel pubblicato da Insomniac Games, un titolo capace di riscuotere un buon riscontro di critica e un notevole successo commerciale.

Come evidenziato da Giuseppe Arace nella recensione di Marvel's Spider-Man, il gioco è "Un blockbuster di grande impatto ludico e visivo, Marvel’s Spider-Man è sicuramente la migliore incarnazione dell’amichevole uomo ragno di quartiere dai tempi dell’indimenticato tie-in di Neversoft. L’ambizione di Insomniac è stata ripagata da una messa in scena virtuosa ed appariscente, che spesso ci toglie il fiato nelle fasi di esplorazione e ci esalta in quelle dedicate al combattimento."

La risposta del pubblico come detto è stata estremamente positiva, Marvel's Spider-Man è il videogioco sui supereroi più venduto negli USA e ad oggi ha raggiunto e superato quota oltre 13 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Con ogni probabilità questi numeri sono stati uno dei fattori chiave che hanno spinto Sony ad acquisire Insomniac Games nell'estate 2019.

Dopo il lancio del gioco Insomniac ha pubblicato un DLC (La Città che non Dorme Mai) diviso in tre parti per poi mettersi al lavoro su Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5, in arrivo questo autunno al lancio della console.

Fateci sapere se Marvel's Spider-Man vi è piaciuto e cosa vi aspettate da un possibile sequel (non ancora annunciato)... a voi la parola!