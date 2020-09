Marvel's Spider Man, tra PS4 e PS5: salvataggi non trasferibili alla Remastered

Contestualmente alla presentazione di nuovi dettagli su Spider Man: Miles Morales, Sony e Insomniac Games hanno presentato la Remastered di Marvel's Spider Man.

Il gioco non sarà tuttavia disponibile per un acquisto singolo, ma sarà accessibile solamente tramite la Marvel's Spider Man: Miles Morale Ultimate Edition. La versione rimasterizzata dell'avventura supereroistica per PlayStation 4 porterà con sé alcune migliorie tecniche e l'inclusione dei tre DLC pubblicati in fase post lancio.

In attesa della pubblicazione dl titolo, la software house condivide un dettaglio interessante in merito alla transizione dal gioco originale alla sua versione rivista e migliorata per PlayStation 5. Come potete verificare in calce, l'account Twitter di Insomniac Games ha infatti confermato che i salvataggi accumulati nell'originale Marvel's Spider Man non potranno essere trasferiti alla Remastered. Tutti gli acquirenti del gioco, dunque, dovranno ricominciare il titolo dall'inizio, senza poter usufruire dei progressi registrati su PlayStation 4 in precedenza.



Ribadiamo dunque che Marvel's Spider Man Remastered non sarà venduto singolarmente, ma sarà parte in maniera esclusiva dell'offerta della Ultimate Edition della produzione dedicata a Miles Morales. Oltre a migliorie tecniche, Marvel's Spider Man Remastered includerà nuovi Trofei. Il titolo Insomniac Games sarà disponibile sin dal lancio di PlayStation 5, atteso in Europa per il prossimo 19 novembre.