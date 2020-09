Marvel's Spider-Man, PS4 vs PS5: video confronto tra originale e Remastered

A poche settimane di distanza dal tanto atteso debutto di PlayStation 5, Sony e Insomniac Games hanno deciso di presentare al pubblico ulteriori informazioni sulla riedizione di Marvel's Spider-Man.

Come noto, l'avventura di Peter Parker è infatti destinata a trovare nuova casa anche sulla console di prossima generazione. Una Marvel's Spider-Man Remastered ricca di novità è infatti in sviluppo e potrà essere acquistata come parte della Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Di recente, gli sviluppatori di Insomniac avevano già confermato diverse nuove feature e l'aggiunta di ulteriori costumi, ma ora è stata offerta una presentazione più strutturata di quelle che saranno le caratteristiche del gioco.

Tra queste spicca sicuramente la volontà di mutare l'aspetto del protagonista di Marvel's Spider-Man, con la Remastered che offrirà un nuovo volto a Peter Parker. A ciò si aggiungono, sul fronte tecnico, supporto al Ray Tracing, revisioni delle animazioni e del sistema di illuminazione e di resa delle ombre. Sfruttando il potenziale di PlayStation 5, l'aspetto di Marvel's Spider-Man è insomma mutato in parte: per averne una più chiara percezione, vi proponiamo un video confronto tra l'originale e la versione rimasterizzata del gioco. Realizzato dal Canale YouTube "Cycu1", il filmato rappresenta sicuramente una visione interessante: come sempre, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare del risultato finale?