Marvel's Spider-Man: solo su PS5 in arrivo due nuovi costumi ispirati a No Way Home

Insomniac Games ha annunciato che dal 10 dicembre due costumi ispirati a Spider-Man No Way Home arriveranno in Marvel's Spider-Man Remastered, la riedizione del gioco dell'Uomo Ragno uscita lo scorso anno su PlayStation 5 isieme a Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Marvel's Spider-Man Remastered è disponibile solo su PlayStation 5 come parte del pacchetto Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition che include Spider-Man Miles Morales e Spider-Man Remastered. Dal 10 dicembre un update introdurrà i due costumi ispirati al film con Tom Holland, le skin saranno gratuite ma come detto disponibili solo per la remastered e non compatibili con l'edizione originale del gioco uscita su PlayStation 4 nel 2018.

Insomniac celebra quindi il ritorno dell'Uomo Ragno al cinema, Spider-Man No Way Home è uno dei film più attesi della stagione e sicuro blockbuster del Natale, inoltre ricordiamo che Sony Pictures ha da poco annunciato con un trailer Spider-Man Across The Spider-Verse Part One sequel di Spider-Man Un Nuovo Universo in arrivo nel 2022.

Per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, Insomniac sta lavorando a Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, il primo in arrivo nel 2023 e il secondo ancora privo di una finestra di lancio, probabilmente ne sapremo di più su Spider-Man 2 nel corso del prossimo anno.