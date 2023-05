Marvel's Spider-Man è solo per PS5 e quando esce, ci sono novità?

Marvel's Spider-Man 2 è uno dei giochi più in vista del momento, assoluto protagonista degli annunci del PlayStation Showcase del 24 maggio. Ma ci sono novità sulla data di uscita oppure no?

Purtroppo no, al termine del primo gameplay trailer di Marvel's Spider-Man 2 non compare alcuna data di uscita ma solamente la finestra di lancio: fall 2023, a conferma che il gioco uscirà in autunno, come già ribadito più volte da Insomniac Games e PlayStation, a meno ovviamente di eventuali rinvii che sembrano però improbabili dal momento che il sequel di Marvel's Spider-Man dovrebbe rappresentare il gioco di Natale di PlayStation, esattamente come accaduto con God of War Ragnarok lo scorso anno.

E' probabile che la data di uscita di Marvel's Spider-Man 2 verrà svelata durante l'estate, sempre in estate Sony dovrebbe aprire i preordini rivelando le varie edizioni speciali del gioco di Insomniac. Per quanto riguarda le piattaforme di destinazione, Marvel's Spider-Man 2 è una esclusiva PS5 e non arriverà su Xbox Series X/S mentre un lancio su PC in futuro non è da escludere totalmente, considerando come Sony voglia spingere sempre di più su questa piattaforma.p

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra più recente anteprima di Marvel's Spider-Man 2 per PS5.