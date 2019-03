Marvel's Spider-Man, RDR2 e FIFA 19 in offerta su Amazon

Su Amazon.it continuano i Saldi di Primavera con nuove offerte anche per quanto riguarda la categoria videogiochi, con sconti sui migliori titoli per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Di seguito le offerte di oggi, giovedì 28 marzo.

FIFA 19, GTA V e Battlefield 5 in offerta

Le offerte Amazon di giovedì 28 marzo vedono per protagonisti titoli come FIFA 19 (proposto a 29.99 euro), GTA V (19.94 euro), The Division 2 (in vendita a 51 euro), Red Dead Redemption 2 in promozione a 49.99 euro e New Super Mario Bros U Deluxe a 50 euro, senza dimenticare PES 2019 a 20 euro, Tekken 7 a poco meno di 30 euro e Marvel's Spider-Man per PlayStation 4 a 39.99 euro.

Tutti i prezzi indicati potrebbero subire variazioni improvvise, in questo caso vi invitiamo a segnalarlo nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, aggiorneremo la notizia con il prezzo corretto appena possibile.