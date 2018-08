Marvel's Spider-Man: la recensione sarà online su Everyeye.it martedì 4 settembre

Dieci giorni ci separano dall'uscita di Marvel's Spider-Man, uno dei videogiochi più attesi dell'anno. Finalmente possiamo comunicarvi che abbiamo ricevuto il gioco dal publisher e che la recensione sarà online su queste pagine martedì 4 settembre alle 16:00.

Appena tornato dalla Gamescom, il nostro Giuseppe Arace ha messo subito le mani su Spider-Man e continuerà a giocare per tutta la settimana così da proporre una recensione completa ed esaustiva su ogni aspetto della nuova produzione di Insomniac Games.

Purtroppo non possiamo rivelare ulteriori dettagli sul gioco, l'embargo come detto è fissato per il 4 settembre, segnatevi quindi il promemoria sul calendario! Nel frattempo potete però leggere la nostra prova di Spider-Man per PS4, a fine luglio abbiamo provato le prime due ore dell'avventura, oltre ad aver intervistato il Creative Director Bryan Intihar.

Marvel's Spider-Man sarà disponibile nei negozi dal 7 settembre in edizione Standard, Digital Deluxe (solo digitale) e Collector's Edition, lo stesso giorno arriveranno anche le edizioni speciali di PS4 e PS4 Pro personalizzate con loghi e colori del gioco.