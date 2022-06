Marvel's Spider-Man Remastered si aggiorna su PS5 dopo l'annuncio del port PC

A seguito dell'annuncio a sorpresa dell'arrivo di Marvel's Spider-Man Remastered su PC, i ragazzi di Insomniac Games hanno pubblicato un altrettanto inaspettato aggiornamento per l'action-adventure dedicato all'arrampicamuri.

Lo studio di Sony ha distribuito l'update 1.007.003 per Marvel's Spider-Man Remastered su PlayStation 5, ma purtroppo non è stato diffuso alcun changelog che potesse spiegarci nel dettaglio le modifiche apportate. Trattandosi di una patch lanciata senza alcun preavviso, è abbastanza probabile che si tratti di un intervento correttivo legato a bug minori o alla stabilità generale dell'esperienza. Al momento non sappiamo se l'aggiornamento abbia a che fare in qualche modo con il neo-annunciato port PC. Staremo a vedere se nelle prossime ore verranno pubblicate le patch notes, o se arriverà quantomeno un breve commento da parte di Insomniac.

Il port PC di Marvel's Spider-Man Remastered, atteso al lancio per il 12 agosto, è curato dalla software house olandese di Nixxes Software, un gruppo di sviluppatori acquisito da Sony proprio per effettuare questo tipo di conversioni che favoriscono l'espansione del marchio PlayStation verso altre piattaforme. Esattamente come accade per la versione Remastered presente su PlayStation 5, l'action-adventure verrà pubblicato in un'edizione comprensiva di tutte le espansioni post-lancio, e supporterà inoltre mouse e tastiera. Ricordiamo infine che in autunno sarà il turno di Marvel's Spider-Man Miles Morales, anch'esso in dirittura d'arrivo su PC.