Marvel's Spider-Man Remastered si aggiorna su PC: frame rate, bug e ottimizzazioni

L'ottimo esordio di Marvel's Spider-Man Remastered su PC ha contribuito a scandire l'attesa per la data di lancio di Marvel's Spider-Man 2, il cui arrivo su PS5 è previsto per l'autunno di quest'anno.

In attesa di notizie sul sequel da Insomniac Games, gli utenti PC possono procedere con il download di un nuovo aggiornamento. La patch 2.217.1.0 di Marvel's Spider-Man: Remastered introduce nel porting alcune ottimizzazioni dell'esperienza. In particolare, l'update dovrebbe migliorare la resa del titolo su CPU di tipo Intel Core e AMD Ryzen dall'alto numero di core. L'intervento, in particolare, dovrebbe dispiegare i suoi effetti sugli hardware equipaggiati con AMD Ryzen 7 e Ryzen 9, e Intel Core i7 e i9. Un intervento specifico è stato inoltre diretto ai processori AMD Ryzen 9 7950X e Ryzen 9 7900X.



Il nuovo aggiornamento di Marvel's Spider-Man: Remastered interviene inoltre per correggere fenomeni di freeze e di improvvisi cali di frame rate. Anche i crash verificatisi su Windows 11 e Steam Deck dovrebbero ora risultare risolti. Infine, la patch 2.217.1.0 interviene per ottimizzare l'utilizzo della memoria negli hardware che dispongono di meno di 3GB di memoria video e 8GB di memoria di archiviazione.



Stando agli ultimi rumor, sembra che Marvel's Spider-Man 2 risulterà più cupo del predecessore: non resta che attendere dettagli da Insomniac Games.