Marvel's Spider-Man Remastered, aperti i preordini su PC: ecco tutti i bonus preorder

Con un ricco trailer della versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered pubblicato a sorpresa, il team di Insomniac Games è tornato a presentare in maggiore dettaglio il porting dell'apprezzata avventura supereroistica.

Con il filmato e con un ricco approfondimento affidato alle pagine del PlayStation Blog, il team dei PlayStation Studios ha presentato le caratteristiche tecniche e le feature esclusive della produzione. Contestualmente, sono stati inoltre svelati i requisiti hardware della versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered. Con la conferma dell'apertura dei preordini del gioco su Steam ed Epic Games Store, sono inoltre state condivise le prime informazioni relative ai bonus preorder, che includeranno i seguenti contenuti:

Sblocco anticipato di tre costumi di Spider-Man: il costume Iron Spider; il costume Spider-Punk; il costume Velocity;

di Spider-Man: il costume Iron Spider; il costume Spider-Punk; il costume Velocity; Sblocco anticipato del gadget da combattimento Spider-drone ;

; 5 punti abilità extra con cui potenziare Spider-Man;

Non parliamo dunque di contenuti inediti, ma della sola possibilità di avere un accesso anticipato ad alcuni strumenti e costumi in-game già inclusi nella versione console di. Direttamente in calce a questa news, potete trovare un'immagine riassuntiva dei bonus preorder del porting.In chiusura, ricordiamo che la versione rimasterizzata di Marvel's Spider-Man arriverà su PC il prossimo, con inclusi i DLC narrativi Marvel's Spider-Man: La Città che non Dorme Mai.