Marvel's Spider-Man Remastered avrà anche dei trofei aggiuntivi

Marvel's Spider-Man Remastered debutterà su PS5 a novembre come parte della Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man Miles Morales, il gioco non presenterà però solamente migliorie tecniche ma anche contenuti inediti.

Questo è quanto si legge sul PlayStation Blog: "oltre a migliorare la risoluzione, abbiamo aggiornato gran parte dei modelli per sfruttare al massimo la potenza di PS5. I volti dei personaggi, tra cui il Peter Parker di nuova generazione, vantano animazioni straordinariamente espressive, e le strade di New York sono state rese più vibranti grazie a un maggior numero di abitanti e veicoli e a un incremento della distanza visiva. Il tutto con effetti grafici degni della nuova generazione, dai riflessi in ray tracing a sistemi di illuminazione e ombreggiatura più realistici. Al pari di Miles Morales, anche questo remaster offre una modalità ad alte prestazioni con cui vivere l’azione di gioco a 60 frame al secondo. I caricamenti sono stati pressoché azzerati e non mancano il supporto all’audio 3D e al feedback aptico del controller DualSense. Infine, il gioco include tre costumi inediti per Spider-Man, nuove funzioni per la modalità foto e persino trofei aggiuntivi."

Marvel's Spider-Man Remastered non sarà disponibile singolarmente ma solo come parte della Ultimate Edition di Miles Morales. Quest'ultimo sarà disponibile anche su PS4 con aggiornamento gratis alla versione PS5 mentre non è previsto alcun update per Marvel's Spider-Man, il gioco sarà comunque compatibile con la nuova console tramite retrocompatibilità, ma senza i benefit della remaster.