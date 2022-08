Marvel's Spider-Man Remastered parte col botto su PC: lancio da record in UK

Le ultime rilevazioni effettuate da GSD certificano l'incredibile successo commerciale della versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered: la riedizione firmata da Nixxes Software del kolossal supereroico di Insomniac Games segna il record di vendite nel Regno Unito per i porting PC dei giochi PlayStation Studios.

Stando ai dati snocciolati da GamesIndustry.biz partendo dall'ultimo report di GSD, la versione rimasterizzata di Marvel's Spider-Man ha registrato nella settimana di debutto delle vendite superiori del 26% rispetto al precedente detentore del record per il gioco PlayStation più acquistato al lancio su PC, ossia il capolavoro di SIE Santa Monica God of War.

Considerando la calorosa accoglienza riservata ai giochi dei PlayStation Studios dagli appassionati di PC gaming, non c'è da sorprendersi se i vertici di Sony Interactive Entertainment guardino con sempre maggiore interesse al mercato PC come al naturale sbocco per le proprietà intellettuali più legate al marchio PlayStation.

In quest'ottica rientrano le strategie portate avanti da Sony con iniziative come il lancio del sito dei giochi PlayStation su PC, un portale che lascia presagire l'arrivo su PC di ulteriori videogiochi dei PlayStation Studios oltre ai già noti Predator Hunting Grounds, Helldivers, Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War, Marvel's Spider-Man Remastered e, tra non molto, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Uncharted Raccolta Eredità dei Ladri.

Già che ci siamo, vi invitiamo a volteggiare insieme a noi tra i grattacieli di Manhattan leggendo la recensione di Marvel's Spider-Man Remastered su PC e Steam Deck.