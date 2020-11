Marvel's Spider-Man Remastered, come se la cava su PS5? Peter è tornato!

Ad accompagnare il lancio di PlayStation 5, previsto per il prossimo 19 novembre, non ci sarà solamente Marvel's Spider-Man Miles Morales, ma anche Marvel's Spider-Man Remastered, rimasterizzazione del primo capitolo della serie datato 2018.

Innanzitutto, ci teniamo a specificare che Marvel's Spider-Man Remastered non può essere acquistato singolarmente, dal momento che è offerto solo all'interno della Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man Miles Morales, venduta al prezzo consigliato di 79,99 euro. Al momento non risulta essere previsto l'upgrade gratis dalla versione PS4, mentre per il trasferimento dei salvataggi a PS4 a PS5 bisognerà aspettare un po'.

Detto ciò, siamo felici di affermare che Peter Parker è tornato (con un nuovo volto) su PlayStation 5 in un'edizione che massimizza ogni singolo pregio dell'opera originaria, dal colpo d'occhio al sistema di movimento, fino ad arrivare alle fasi di combattimento. Per quanto riguarda la resa visiva, Spider-Man Remastered offre due differenti modalità: Prestazioni, che sacrifica parte della qualità grafica per spingere a 60fps, e Fedeltà, che blocca il framerate a 30fps per fare sfoggio di ray-tracing, illuminazione migliorata ed effetti visivi aggiuntivi. Per saperne di più, vi invitiamo a guardare la Video Recensione allegata in apertura di notizia, e a leggere la recensione di Marvel's Spider-Man Remastered curata dal nostro Francesco Fossetti.