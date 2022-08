Marvel's Spider-Man Remastered: come gira su PC e Steam Deck? La nostra analisi

Con l'arrivo su PC (e Steam Deck) di Marvel's Spider-Man Remastered, abbiamo volteggiato per i cieli di New York in compagnia dell'Uomo Ragno: ecco la nostra analisi tecnica del lavoro svolto da Nixxes Software sul kolossal open world di Insomniac Games.

Il porting PC del capolavoro a mondo aperto di Sony si appoggia alle solide fondamenta della trasposizione PlayStation 5 per apportare ulteriori migliorie e ottimizzazioni al comparto grafico. Chi possiede una configurazione hardware di fascia alta può infatti volteggiare tra i grattacieli di New York godendo di riflessi migliorati e una più elevata cura per i dettagli.

Grazie alla pletora di opzioni e impostazioni grafiche integrate dal team Nixxes, per gli emuli dell'amichevole supereroe di quartiere si fa meno gravoso il compito di chi deve scendere a compromessi con le limitazioni della propria build, specie per coloro che desiderano giocare il titolo su Steam Deck.

La maggiore variabilità dell'hardware ha però comportato delle difficoltà nella trasposizione su PC, con riflessi a cascata sui limiti tecnici avvertibili sulle configurazioni hardware più vicine ai requisiti Minimi e, più in generale, sulle build basate su architettura AMD; nulla che non possa essere risolto con una patch o un intervento di ottimizzazione, comunque.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'analisi approfondita di Alberto Lala confezionata nel nostro speciale su Marvel's Spider-Man Remastered su PC e Steam Deck.