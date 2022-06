Marvel's Spider-Man Remastered debutta su Steam, aperta la pagina del gioco

Marvel's Spider-Man Remastered esce ad agosto su PC, intanto PlayStation Studios e Insomniac Games hanno però aperto la pagina del gioco su Steam, con la possibilità di aggiungerlo alla propria lista dei desideri.

La vita di Peter Parker e quella di Spider-Man entrano in collisione in una storia originale. Gioca nel ruolo di un Peter Parker ormai esperto, impegnato a combattere i supercriminali della New York Marvel. Lanciati attraverso quartieri colmi di vita sconfiggendo i nemici con eliminazioni epiche.

La pagina Steam di Marvel's Spider-Man Remastered consente al momento di aggiungere il gioco in wishlist e poco altro, oltre alla sinossi sono presenti i primi screenshot e il trailer di debutto mostrato allo State of Play di giugno. Marvel's Spider-Man Remastered include anche il DLC La città che non dorme mai diviso in tre parti: Silver Lining, La Rapina e Territori Contesi.

In autunno, PlayStation Studios pubblicherà anche Marvel's Spider-Man Miles Morales su PC, al momento però la data di lancio non è stata resa nota. I fan dell'Uomo Ragno potranno quindi presto giocare con le due acclamate avventure di Peter Parker e Miles Morales anche su Windows e in realtà c'è chi non l'ha presa benissimo, tanto da tagliare in due la PS4 PRO di Spider-Man.