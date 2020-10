Marvel's Spider-Man Remastered: DF analizza il Ray Tracing su PS5

Dopo aver prodotto un'interessante analisi sulla retrocompatibilità di Xbox Series X, il collettivo di Digital Foundry si sofferma sulle potenzialità grafiche di PlayStation 5 studiando nel dettaglio le scene di gameplay di Marvel's Spider-Man Remastered.

Tralasciando ogni giudizio relativo al cambio di volto di Peter Parker, gli esperti di DF focalizzano le proprie attenzioni sulle porzioni del video di presentazione dove è stato possibile ammirare gli effetti dell'utilizzo del Ray Tracing su PS5.

Prima di addentrarsi nell'analisi della grafica della riedizione nextgen di Marvel's Spider-Man, il collettivo di Digital Foundry sottolinea come la conferma da parte di Insomniac della presenza di una doppia modalità di rendering (con cui dare precedenza alla risoluzione 4K o al framerate a 60fps in base alle proprie preferenze) renda particolarmente difficoltoso ogni giudizio esaustivo sull'effettiva bontà degli effetti di Ray Tracing ammirati nel video reveal.

Pur con tutte le limitazioni del caso, i ragazzi di DF hanno provato a estrapolare quante più informazioni possibile dal gameplay trailer della Remastered e confermato, così facendo, l'adozione del Ray Tracing per la gestione dei riflessi e l'occlusione ambientale. I test condotti da Digital Foundry svelano anche la risoluzione delle immagini riflesse in Ray Tracing (che risulterebbe essere approssimativamente quattro volte inferiore alla risoluzione ingame) e i diversi stratagemmi escogitati dai programmatori e designer di Insomniac per adottare in maniera estensiva il Ray Tracing in ambienti di gioco ricchi di superfici riflettenti, come le vetrate dei grattacieli e gli specchi d'acqua.

L'uscita di Marvel's Spider-Man Remastered è prevista per il 19 novembre come parte della Ultimate Edition di Spider-Man Miles Morales su PS5. Qualora ve li foste persi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche degli screenshot comparativi tra PS4 e PS5 su Marvel's Spider-Man.