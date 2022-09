Marvel's Spider-Man Remastered: il DLSS 3 fa miracoli nel nuovo video su PC

Abbiamo già ammirato con Cyberpunk 2077 le meraviglie di cui è capace il DLSS 3, la nuovissima tecnologia di upsampling basato su intelligenza artificiale di NVIDIA in arrivo sulle schede grafiche GeForce RTX Serie 40.

Se la dimostrazione con l'open world Sci-Fi di CD Projekt RED non vi fosse bastata, ecco che NVIDIA ha pubblicato un nuovo filmato totalmente incentrato sulle migliorie apportate a Marvel's Spider-Man Remastered su PC tramite gli effetti benefici del DLSS 3. Come possiamo notare dalla comparativa proposta all'interno del filmato, l'action-adventure di Insomniac Games (il port per PC è stato realizzato da Nixxes Software) vede più che raddoppiare il suo framerate nel momento in cui si attiva la nuova incarnazione del DLSS.

"Dai un'occhiata in anteprima all'acclamato Marvel's Spider-Man Remastered su PC con ray-tracing e NVIDIA DLSS 3, che offre le massime prestazioni e una grafica straordinaria", recita la descrizione che accompagna il video. Per ulteriori approfondimenti sulle novità annunciate da NVIDIA riguardanti il futuro del gaming in Ray Tracing e non solo, vi rimandiamo al nostro Speciale dedicato alle nuove GPU RTX Serie 40 e DLSS 3.

Nel frattempo, i modder hanno lavorato per reintrodurre l'originale volto di Peter Parker in Marvel's Spider-Man, modificato da Insomniac Games alla pubblicazione dell'edizione rimasterizzata per PS5.