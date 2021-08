Marvel's Spider-Man Remastered: grafica migliorata con l'ultimo update su PS5

Insomniac Games ha pubblicato in maniera inaspettata nel corso delle ultime ore un nuovo aggiornamento per il suo Marvel's Spider-Man Remastered, ovvero la riedizione dell'esclusiva Sony con una serie di migliorie grafiche per i possessori di PlayStation 5.

Incuriositi dalla presenza del nuovo update, alcuni appassionati hanno cercato di mettersi in contatto con gli sviluppatori per comprendere le migliorie apportate dall'aggiornamento e la risposta ufficiale di Insomniac ha stupido i giocatori. Oltre a migliorare la stabilità del titolo, la patch in questione ha anche un effetto sul Ray Tracing, migliorando di conseguenza la resa grafica quando una delle impostazioni che coinvolgono l'opzione è attiva. Non è ancora chiaro se vi sia un impatto sensibile sull'effetto grafico o si tratti esclusivamente di lievi migliorie, ma è probabile che nelle prossime ore assisteremo alla pubblicazione di video comparativi in grado di rispondere alla domanda.

In attesa di scoprire come cambia il Ray Tracing di Spider-Man su PlayStation 5, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Marvel's Spider-Man Remastered. Sapevate inoltre che Marvel's Spider-Man Remastered si è aggiornato con la modalità 60fps con Ray Tracing?