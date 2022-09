Marvel's Spider-Man Remastered gratis su PC acquistando una GeForce RTX NVIDIA

Marvel's Spider-Man Remastered è disponibile su PC dallo scorso 12 agosto, ma ancora non avete preso l'avventura targata Insomniac Games incentrata sull'amichevole Uomo Ragno di quartiere? NVIDIA potrebbe avere l'offerta giusta che fa per voi.

NVIDIA ha infatti annunciato che, a partire dall'8 settembre 2022 e per un periodo di tempo limitato, tutti i giocatori che compreranno un desktop, un laptop o una GPU GeForce RTX 3080, 3080 Ti, 3090 0 3090 Ti riceveranno in omaggio una copia digitale del gioco prodotto da Sony grazie al "Marvel's Spider-Man Remastered GeForce RTX PC Bundle", disponibile presso i partner partecipanti.

Si tratta di un'ottima occasione non solo per mettere le mani sopra alcune delle più potenti schede grafiche in commercio, ma anche per poter giocare l'Action/Adventure con protagonista Spider-Man al massimo della sua forma tecnica, a 120fps ed oltre super fluidi, con ray tracing e prestazioni accelerate grazie al DLSS di NVIDIA.

Inoltre, come specificato nel comunicato ufficiale, "se si dispone già di frame rate eccellenti, è possibile attivare NVIDIA DLAA, una modalità di anti-aliasing basata su AI per gli utenti che dispongono di spazio libero per la GPU e desiderano livelli più elevati di qualità dell'immagine". In questo modo "Marvel's Spider-Man Remastered apparirà ancora più dettagliato".

Se il bundle ha attirato la vostra attenzione, la nostra analisi di Marvel's Spider-Man Remastered per PC analizza ancora più a fondo il porting, mettendone in risalto tutte le migliorie.