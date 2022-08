Marvel's Spider-Man Remastered: quali sono le migliori mod per PC da scaricare gratis?

Mentre Sony e Insomniac Games festeggiano il grande successo della versione PC di Marvel's Spider-Man: Remastered, la community dei Modder accoglie il ritorno di Peter Parker con una marea di omaggi.

Nonostante la Remastered di Marvel's Spider-Man non preveda un supporto nativo alle Mod, l'esordio in-game di contenuti creati dagli appassionati non si è infatti fatto attendere troppo. Sui lidi di Nexus Mod, in particolare, hanno debuttato in breve tempo un ampio numero di personalizzazioni dell'esperienza proposta da Marvel's Spider-Man Remastered, tra variazioni del protagonista, modifiche estetiche e costumi aggiuntivi.

Spaziando tra le pagine del portale, è ad esempio possibile imbattersi in una Mod che sostituisce Spider-Man/Peter Parker con nientemeno che Stan Lee in persona. C'è poi chi invece ha preferito concentrarsi sul mondo del cinema. Applicando gli strumenti offerti dal tool Reshade, una Mod - attualmente work in progress - mira infatti a ricreare le atmosfere dello storico Spider-Man di Sam Raimi. Non potevano infine mancare richiami al Simbionte, con l'aggiunta di costumi dedicati alla potente creatura Marvel.



Mentre scoprite Mod peculiari e inaspettate, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco approfondimento dedicato alle performance di Marvel's Spider-Man Remastered su PC e Steam Deck, a firma del nostro Alberto Lala.