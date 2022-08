Marvel's Spider-Man Remastered: Insomniac svela l'orario di sblocco su Steam ed Epic Store

Atteso al lancio il 12 agosto su PC, Marvel's Spider-Man Remastered si preparara al suo debutto ufficiale su Steam ed Epic Games Store. Dopo aver diffuso i requisiti minimi e raccomandati del port, Insomniac Games ha svelato l'orario di sblocco a partire dal quale sarà possibile cominciare a dondolarsi tra i grattacieli di New York anche su PC.

Come potete osservare dando uno sguardo all'immagine condivisa dallo studio Sony nel suo recente post apparso su Twitter, Marvel's Spider-Man Remastered sarà giocabile su PC in Europa a partire dalle ore 17:00 del 12 agosto. L'orario fa riferimento sia alla versione scaricabile da Steam che da Epic Games Store, dunque non farà alcuna differenza il client che utilizzerete per giocare. Ricordiamo inoltre che Marvel's Spider-Man Remastered è perfettamente compatibile con Steam Deck, essendo stato inserito nell'elenco "Verified" della piattaforma portatile di Valve.

Con un successivo tweet, Insomniac ha inoltre assicurato che presto svelerà data e orario del pre-load del gioco su PC, in modo che possiate prepararvi al meglio per quando sarà finalmente avviabile il 12 agosto. Naturalmente, non mancheremo di aggiornarvi su queste pagine.

In attesa del debutto di questa nuova edizione dell'action-adventure, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Marvel's Spider-Man Remastered in versione Playstation 5 per tutti gli approfondimenti del caso sul titolo di Insomniac Games.