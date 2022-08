Marvel's Spider-Man Remastered si lancia in video su PC: le analisi tecniche di DF

All'immancabile video di lancio di Marvel's Spider-Man Remastered su PC, i ragazzi di Digital Foundry accompagnano la loro altrettanto scontata analisi tecnica sul lavoro svolto dal team di Nixxes Software.

Il noto collettivo di "analisti tecnoludici" legato a Eurogamer.net ha così studiato nel dettaglio gli interventi compiuti dalla sussidiaria dei PlayStation Studios per evolvere e migliorare il già ottimo lavoro compiuto sulla versione PlayStation 5 del kolossal open world di Insomniac Games.

In questa sua ultima iterazione, l'avventura dell'Uomo Ragno vanta tutta una serie di aggiunte come il supporto alle configurazioni multi-monitor o ultra-wide, per tacere del supporto alla tecnologia di upscaling NVIDIA DLSS che risulta essere particolarmente utile nella gestione dei riflessi in Ray Tracing, anch'essi perfezionati per rendere più immersivi i volteggi di Spidey tra i grattacieli di Manhattan.

Dopo aver lodato l'impegno profuso da Nixxes Software, i ragazzi di Digital Foundry si soffermano anche sui parametri da impostare per equiparare l'esperienza grafica e prestazionale della versione PC con i preset PlayStation 5 delle modalità Fedeltà e Performance RT di Marvel's Spider-Man Remastered (trovate la lista completa dei parametri nel link in calce alla notizia).

Per un ulteriore approfondimento sul tema, dopo aver visto il trailer di lancio e la video analisi di DF potete sempre recuperare questo nostro speciale che spiega come gira Marvel's Spider-Man Remastered su PC e Steam Deck.