Marvel's Spider-Man Remastered: un leak mostra i settaggi grafici su PC

Altro giro, altro leak per un gioco PlayStation: dopo dopo The Last of Us Part I, anche la versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered, in pubblicazione il 12 agosto su Steam ed Epic Games Store, è stata vittima di una fuga d'informazioni.

In questi giorni stanno circolando in rete molti scatti rubati dalla versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered, e uno di questi mostra nel dettaglio il menu per la regolazione delle impostazioni grafiche. Apprendiamo dunque che sarà possibile intervenire su molteplici parametri, suddivisi in quattro sotto-menu: Texture (qualità e filtro anisotropico), Illuminazione e Ombre (qualità delle ombre, occlusione ambientare, riflessi ray-tracing, riflessi screen-space), Geometria (livello di dettaglio e qualità delle particelle legate al meteo) ed Effetti della telecamera (profondità di campo, bloom, lens flares, aberrazione cromatica, vignettatura, intensità del motion blur, campo della visuale e intensità della grana cinematografica). Manca all'appello il menu con le impostazioni del display, ma ci aspettiamo un alto livello di regolazione anche in quel caso, con parametri quali risoluzione, v-sync, framerate e il già confermato supporto all'ultrawide 21:9 e 32:9. Già che ci siamo, facciamo anche un ripasso dei requisiti di sistema.

Requisiti di sistema di Marvel's Spider-Man Remastered per PC

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz o una scheda AMD equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 950 o AMD Radeon RX 470

DirectX: Versione 12

Memoria: 75 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-4670 3.4 Ghz o AMD Ryzen5 1600 3.2 Ghz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 75 GB di spazio disponibile

Il vostro PC è pronto per il gioco del ragnetto? Ricordiamo che Marvel's Spider-Man Remastered per PC è già preordinabile su PC con diversi bonus.