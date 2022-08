Marvel's Spider-Man Remastered: quali sono le migliori impostazioni grafiche per PC?

Ieri 12 agosto la New York di Marvel's Spider-Man Remastered ha aperto i battenti anche su PC, mostrando tutto il suo potenziale grafico anche sulle configurazioni di ultima generazione.

Se anche voi, come la maggior parte dei videogiocatori PC, non possedete una macchina da migliaia e migliaia di euro, allora dovete necessariamente agire sulle impostazioni grafiche per ottenere un'esperienza di gioco bella da vedere e al contempo fluida. A tal fine la redazione di Gaming Revolution ha stilato quello che, secondo i suoi esperti, rappresenta il preset consigliato per la versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered.

Come vedrete di seguito, le impostazioni consigliate equivalgono per la maggior parte al livello "Alto", dal momento che diverse opzioni "Molto Alto" infliggono un duro colpo sulle performance senza offrire sostanziali miglioramenti visivi.

Marvel's Spider-Man Remastered | Preset consigliato su PC al 13 agosto 2022

Modalità finestra: Schermo interoFullscreen

Risoluzione del display: Nativa

Vsync: Off

Metodo di upscaling: DLSS

Scaling dinamico della risoluzione: il vostro obiettivo di framerate

Qualità delle texture: Alta

Filtro anisotropico: 4X

Qualità delle ombre: Alta

Occlusione Ambientale: SSAO

Riflessi Screen Space: On

Riflessi Ray-Traced: On

Risoluzione dei riflessi: Alta

Dettagli delle geometrie: Alti

Distanza degli oggetti: 6

Livello di dettaglio: Alto

Densità del traffico: Alta

Densità della folla: Alta

Qualità dei capelli: Alta

Qualità delle particelle meteorologiche: Alta

Profondità di campo: Alta

Bloom: On

Lens Flares: On

Aberrazione cromatica: On

Vignettatura: On

Intensità del Motion Blur: 0 (o preferenza personale)

FOV: 0

Intensità della grana della pellicola: 10 (o preferenza personale)

Il preset in questione rappresenta un buon punto di partenza, ma chiaramente potete aggiustarlo in base all'hardware a vostra disposizione. Su una NVIDIA RTX 3070, ad esempio, potete alzare i settaggi a Molto Alto rinunciando al ray tracing. Su una NVIDIA RTX 3060, invece, sebbene gli effetti alti siano tranquillamente raggiungibili, potrebbe essere necessario disabilitare il ray tracing per avere un framerate bloccato a 60 fps. Come avrete sicuramente intuito, questa tecnica è molto dispendiosa, dunque disattivarla potrebbe rappresentare una scelta saggia sulle configurazioni meno performanti.

Il discorso fatto finora è chiaramente valido per la versione di lancio del gioco. Alcuni effetti potrebbero essere ottimizzati con delle patch future, diventando quindi meno pesanti per il framerate.