Marvel's Spider-Man Remastered: mod ripristina il volto originale di Peter Parker su PC

Il moddder "Deamon" ha pubblicato la prima versione di una mod con cui potrete sostituire su PC il volto di Peter Parker in Marvel's Spider-Man Remastered con il modello originariamente utilizzato da Insomniac Games per la versione PlayStation 4 dell'action-adventure.

Nel caso non lo sapeste, Insomniac Games ha cambiato il volto di Peter Parker nell'edizione Remastered di Marvel's Spider-Man. Il secondo volto scelto dallo studio di Sony rende il protagonistia apparentemente più giovane e più somigliante all'attore Tom Holland che interpreta l'arrampicamura nelle trasposizione cinematografiche della serie Marvel. Insomniac non ha mai chiarito le sue reali intenzioni con un commento ufficiale al riguardo, ma molti utenti sono rimasti scontenti della decisione presa dal team.

Grazie alla mod confezionata da Deamon, i possessori della versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered possono ora riottenere le fattezze originali di Peter Parker. Tuttavia, c'è da tenere a mente che si tratta di un Work in Progress, e che è possibile riscontrare glitch e problemi grafici con questa prima build della mod. Per mettere in download il contenuto vi rimandiamo a questo indirizzo, mentre per avere un'anteprima potete dare uno sguardo al filmato che trovate più in alto.

Se aveste voglia di sbizzarrirvi con altre mod dedicate all'action-adventure, ve ne segnaliamo una che vi consente di giocare nei panni delle Tartarughe Ninja in Marvel's Spider-Man Remastered.