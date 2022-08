Marvel's Spider-Man Remastered su PC: il gioco supporta le Mod?

Tra i principali protagonisti delle nuove uscite videoludiche di agosto 2022 su PC, troviamo il ritorno dell'eroico alter-ego di Peter Parker, con un atteso porting di Marvel's Spider-Man: Remastered.

Dopo l'esordio del 2020, che aveva portato la rimasterizzazione ad approdare in esclusiva su PlayStation 5, la creazione di Insomiac Games è pronta a disseminare ragnatele anche su Steam. Per l'occasione, l'avventura supereroistica ha accolto diverse feature aggiuntive, tra supporto a monitor ultrawide e numerose opzioni di personalizzazione. Ma con l'esordio su PC, Marvel's Spider-Man: Remastered offrirà anche un supporto nativo alle Mod?

La risposta, purtroppo, è negativa, con il team di sviluppo e Sony che hanno deciso di non offrire questa funzionalità. Al momento del lancio, previsto per la giornata di venerdì 12 agosto 2022, la versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered non supporterà dunque le Mod. Nonostante l'assenza di tool nativi volti ad accogliere le creazioni della community, tuttavia, i Modder non mancheranno sicuramente di modificare l'esperienza. Semplicemente, il processo risulterà più laborioso.



In attesa di osservare in azione le prime creazioni dei fan, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare una ricca disamina dedicata alle performance di Marvel's Spider-Man: Remastered su PC e Steam Deck, realizzata dal nostro Alberto Lala.