Marvel's Spider-Man Remastered su PC: trailer conferma Ray Tracing, DLSS e molto altro

A poco più di un mese di distanza dall'annuncio della versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered, Sony e Insomniac Games sono pronti ad offrire ulteriori dettagli sul porting.

Contestualmente alla pubblicazione del nuovo trailer che trovate in apertura a questa news, la software house offre un ricco elenco di quelle che saranno le feature principali della versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered. Di seguito, i dettagli:

Ray Tracing : il titolo offrirà diversi livelli di qualità dei riflessi, inclusa una nuova modalità ad alte prestazioni;

: il titolo offrirà diversi livelli di qualità dei riflessi, inclusa una nuova modalità ad alte prestazioni; NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling): si conferma il supporto alla tecnologia, volta a migliorare il frame rate senza rinunce in termini di risoluzione;

(Deep Learning Super Sampling): si conferma il supporto alla tecnologia, volta a migliorare il frame rate senza rinunce in termini di risoluzione; NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing): anche la tecnologia legata alla serie GeForce RTX sarà supportata;

(Deep Learning Anti-Aliasing): anche la tecnologia legata alla serie GeForce RTX sarà supportata; Monitor: supporto alle diverse risoluzioni standard, ma anche ai 21:9 ultrawide , i 32:9 panoramici e le configurazioni multischermo NVIDIA Surround;

, i e le configurazioni multischermo NVIDIA Surround; Elevato livello di personalizzazione dell'esperienza, su fronti quali l'occlusione ambientale, i filtri delle texture, il livello di dettaglio, le ombre e molto altro;

dell'esperienza, su fronti quali l'occlusione ambientale, i filtri delle texture, il livello di dettaglio, le ombre e molto altro; Supporto a mouse e tastiera, ma anche a DualSense;

Per l'occasione, Insomniac Games ha inoltre presentato tutti iche saranno necessari per poter fruire di Marvel's Spider-Man Remastered. Direttamente in calce a questa news potete trovare una pratica

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man Remastered approderà su PC (via Steam ed Epic Games Store) il prossimo 12 agosto 2022.