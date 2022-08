Marvel's Spider-Man Remastered su PC: il nuovo update migliora il DLSS e non solo

Dopo pochi giorni dall'approdo su Steam ed Epic Games Store, l'edizione PC di Marvel's Spider-Man Remastered ha ricevuto un aggiornamento che la porta alla versione 1.817.1.0 e sistema alcune problematiche riscontrate dai videogiocatori.

L'update in questione punta a migliorare alcune imperfezioni che riguardano il comparto grafico, dal momento che l'aggiornamento all'ultima versione permette di sistemare glitch grafici, godere di un effetto HBAO+ migliorato, rendere il DLSS di Nvidia più efficiente ed evitare i crash dovuti all'attivazione del Ray Tracing. Sempre a proposito di crash, sono stati sistemati quelli che si verificavano al cambio dei preset grafici durante i filmati d'intermezzo.

Purtroppo la patch non rende perfetto il gioco Insomniac Games, dal momento che vi sono ancora tre bug che potrebbero verificarsi. Come confermato dagli sviluppatori su Steam, alcuni giocatori potrebbero non essere in grado di abilitare il Ray Tracing, le missioni di hacking potrebbero bloccarsi e l'Empire State Building potrebbe creare problemi nel caso in cui qualcuno dovesse provare a fotografarlo. In ogni caso si tratta di problematiche alle quali il team di sviluppo sta lavorando e a breve potrebbe arrivare un ulteriore aggiornamento.

Sapevate che ora si può giocare a Marvel's Spider-Man su Xbox Series X|S con l'app gratis Wireless Display?