Marvel's Spider-Man Remastered quanto pesa su PC?

Marvel's Spider-Man Remastered è pronto per fare il suo esordio su PC, dove sarà disponibile dal 12 agosto 2022. Insomniac Games ha già diffuso tutti i requisiti minimi e consigliati per far funzionare al meglio il gioco, rivelando anche quanto pesa l'avventura di Spider-Man in versione per mouse e tastiera.

Sulla base di quanto comunicato dagli sviluppatori, la riedizione del titolo dedicato all’Uomo Ragno occuperà un totale di ben 75 Gigabyte di spazio sulle memorie dei vostri dispositivi. Si tratta quindi di un peso considerevole trattandosi pur sempre di un prodotto nato su console della precedente generazione, seppur giustificato dalle diverse migliorie tecniche apportate da Insomniac per la nuova edizione. Nel caso in cui vogliate maggiori informazioni a riguardo, sulle nostre pagine potete trovare la lista completa delle differenze di Marvel’s Spider-Man Remastered su PC rispetto a PS4 e PS5.

Nell’immagine riportata in calce alla notizia trovate nel dettaglio tutti i requisiti del gioco, comprensivi di processore, scheda video, RAM e sistema operativo, suddivisi in categorie di performance che spaziano dai 720p a 30fps con settaggi minimi ai 4K a 60fps con settaggi Ultra.

Per avere un primo assaggio della nuova edizione del gioco, non perdetevi il videoconfronto tra le versioni PC e PS5 di Marvel's Spider-Man Remastered.