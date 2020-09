Marvel's Spider Man Remastered, proteste per il volto di Peter: la replica di Insomniac

In occasione della presentazione delle nuove caratteristiche di Marvel's Spider-Man Remastered per PlayStation 5, è stato svelato anche il nuovo volto di Peter Parker.

La variazione rispetto al gioco originale è resa particolarmente evidente dalla visione di un video confronto tra Marvel's Spider Man su PS4 e PS5. A quanto pare, tuttavia, parte della community non ha accolto con positività il nuovo aspetto del protagonista, arrivando a esprimere il proprio disappunto in maniera tale da generare una risposta da parte del team di sviluppo. La replica di Insomniac Games giunge per voce del Creative Director Bryan Intihar, che ha pubblicato una breve dichiarazione dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale. Di seguito, il contenuto del messaggio:

"La notizia di oggi in merito al nuovo volto di Peter Parker ha sorpreso molti di voi, e qui ad Insomniac comprendiamo pienamente la vostra reazione. Accidenti, persino a me c'è voluto un po' per abituarmi al nuovo aspetto di Peter. Ma nel discutere il futuro del franchise e del passaggio a PlayStation 5, è diventato rapidamente ovvio il cercare di offrire personaggi ancora più realistici implicasse la necessità di trovare una migliore corrispondenza a livello di volto per l'attore Yuri Lowenthal, che noi tutti amiamo come Peter.



Siamo affezionati a questo personaggio esattamente quanto lo siete voi, e non abbiamo fatto questo cambiamento a cuor leggero. Così come abbiamo fatto durante lo sviluppo di Marvel's Spider-Man, continueremo a leggere i vostri commenti e ad ascoltare, e cercheremo sempre modi per migliorare ogni aspetto del gioco. Allo stesso tempo, spero possiate fidarvi di noi in merito al fatto che riteniamo questa scelta la migliore per il futuro del franchise e per i nostri futuri obiettivi legati a questo amato personaggio Marvel".



Voi cosa ne pensate del nuovo aspetto dell'Arrampicamuri su PlayStation 5?