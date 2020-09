Marvel's Spider-Man Remastered: aggiornamento gratis da PS4 a PS5 solo per Miles Morales?

Marvel's Spider-Man uscirà anche su PlayStation 5 in una edizione rimasterizzata offerta come parte della Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, ma quali sono le migliorie di questa edizione? Proviamo a fare chiarezza.

La Ultimate Edition costerà 79.99 euro e includerà Marvel's Spider-Man Miles Morales e Marvel's Spider-Man Remastered insieme ai tre DLC che compongono l'arco narrativo La Città che non Dorme Mai. Il gioco, fa sapere Insomniac, godrà di varie novità tra cui migliorie all'estetica dei personaggi (occhi, capelli, pelle) e alle animazioni facciali, un maggior numero di personaggi su schermo, supporto Audio 3D, supporto per il feedback aptico del DualSense e riflessi in Ray Tracing, oltre alla presenza di una modalità Performance a 60fps.

Marvel's Spider-Man Remastered non sarà disponibile singolarmente in formato fisico o digitale e l'unico modo per averlo sarà acquistare Miles Morales Ultimate Edition. Ricordiamo che il gioco uscirà il 19 novembre anche su PlayStation 4 con supporto per l'aggiornamento gratis alla versione PS5, questo però sembra essere valido solo per Miles Morales e non per Marvel's Spider-Man. Ricapitolando:



Acquistando Marvel's Spider-Man Ultimate Edition per PS5 avrete accesso a Miles Morales e Spider-Man Remastered mentre acquistando la versione PlayStation 4 potrete avere l'upgrade gratuito di Morales alla versione PS5, ma non del gioco originale. Quest'ultimo tuttavia dovrebbe funzionare regolarmente tramite retrocompatibilità ma senza le migliorie tecniche citate sopra, esclusive invece della remastered per PlayStation 5.