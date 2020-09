Marvel's Spider-Man Remastered su PS5: prevista una presentazione prima dell'uscita

Nel corso dell'ultimo PlayStation 5 Showcase ci è stato mostrato un lungo filmato di gameplay di Marvel's Spider-Man Miles Morales, l'espansione del titolo Insomniac in arrivo prossimamente su PlayStation 5 e PlayStation 4. Sembra però che a breve assisteremo anche ad una presentazione della versione rimasterizzata di Marvel's Spider-Man su PS5.

A darne la conferma è lo stesso team di sviluppo tramite il proprio account ufficiale Twitter. Nelle ultime ore, infatti, un fan curioso ha chiesto ad Insomniac Games se l'edizione PlayStation 5 del gioco dedicato all'arrampicamuri verrà mostrata prima del debutto della console e gli sviluppatori hanno risposto con un secco "Sì". Ovviamente non sappiamo come e quando avverrà questa presentazione e non è da escludere che il colosso giapponese decida di non pubblicare un semplice filmato di gameplay e che abbia in programma un altro evento che ricalchi quanto fatto dai recenti State of Play dedicato interamente alle esclusive di lancio come Miles Morales e Demon's Souls Remake.

In attesa di scoprire quando ne sapremo di più sul gioco, vi ricordiamo che l'unico modo per ottenere Marvel's Spider-Man Remastered è quello di acquistare il bundle contenente il gioco base e Miles Morales su PS5.