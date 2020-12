Marvel's Spider-Man Remastered riceve la Modalità 60fps con Ray-Tracing

Come hanno già fatto per già fatto con Marvel's Spider-Man Miles Morales, i ragazzi di Insomniac Games si sono rimboccati le maniche e con la patch 1.002, caricata sui server nelle scorse ore, hanno aggiunto una terza modalità grafica anche a Marvel's Spider-Man Remastered per PS5.

La modalità grafica in questione si chiama Performance RT, e permette al gioco di girare a 60fps con Ray-Tracing attivo. In sostanza, offre il meglio dei due mondi, unendo la fluidità della modalità Performance e la tecnologia Ray-Tracing della modalità Qualità, un obiettivo che riesce a raggiungere riducendo la risoluzione base e intervenendo sulla densità dei pedoni. La patch ha dimensioni piuttosto contenute e risolve anche alcuni bug che bloccavano la progressione, oltre ad alcuni problemi alla stabilità, all'audio e alle animazioni durante le traversate e nella Modalità Foto.

Marvel's Spider-Man Remastered, versione rimasterizzata del primo capitolo, è disponibile esclusivamente su PlayStation 5, e solo come parte della Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man Miles Morales, venduta al prezzo consigliato di 79,99 euro. Include anche i DLC dell'arco narrativo La città che non dorme mai, un nuovo volto per Peter Parker, il supporto al trasferimento dei salvataggi da PS4 e nuovi trofei da conquistare.