Marvel's Spider-Man Remastered s'aggiorna di nuovo dopo la patch VRR su PS5

Qualche giorno fa, Sony ha finalmente abilitato il VRR su PlayStation 5 e alcuni giochi si sono subito aggiornati per supportarlo. Tra di essi figura anche Marvel's Spider-Man Remastered, che per l'occasione ha ricevuto la Patch 1.007.

Ebbene, a pochi giorni dalla pubblicazione dell'update che ha aggiunto il supporto al VRR e una nuova modalità a 120Hz, il 29 aprile Marvel's Spider-Man Remastered si è aggiornato ancora ricevendo la Patch 1.007.001. Come lascia intendere il sistema di numerazione, non si tratta di un update maggiore, bensì di un intervento volto al perfezionamento della patch immediatamente precedente. Com'è possibile leggere sul sito ufficiale di Insomniac Games, si è limitato a risolvere dei problemi di localizzazione ai nuovi menu del VRR.

La tecnologia Variable Refresh Rate, per chi non lo sapesse, punta a migliorare le prestazioni sincronizzando dinamicamente i fotogrammi generati da un videogioco con la frequenza di aggiornamento dei televisori compatibili. Tra i giochi per PS5 compatibili con il VRR figurano, oltre a Marvel's Spider-Man Remastered, anche Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil Village, Call of Duty Vanguard, DiRT 5, Destiny 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege e Tiny Tina's Wonderlands.