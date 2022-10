Marvel's Spider-Man Remastered è una schieggia grazie al DLSS 3 dei nuovi driver GeForce

Gli ultimi driver Game Ready disponibili da oggi per tutti i giocatori PC che possiedono una scheda grafica NVIDIA introducono il supporto al DLSS 3 in Marvel's Spider-Man Remastered, giusto in tempo per il lancio della GPU GeForce RTX 4090.

I possessori della nuova punta di diamante della famiglia di schede video della casa verde potranno volteggiare tra i grattacieli di Manhattan sfruttando appieno le potenzialità delle nuove GPU RTX Serie 40, grazie proprio alla terza iterazione dell'ormai celebre sistema di upsampling in Deep Learning di NVIDIA.

Sempre attraverso i nuovi driver Game Ready vengono ulteriormente ottimizzate le prestazioni DirectX 12 nei videogiochi più popolari. Oltre a Marvel's Spider-Man Remastered, altri quattro titoli si aggiungono all'elenco dei giochi supportati dal DLSS 3, ossia Bright Memory, A Plague Tale Requiem, Loopmancer e Microsoft Flight Simulator. A questi, si uniranno nei prossimi giorni anche F1 22, Super People e la tech demo Justice ‘Fuyun Court’.

I nuovi driver Game Ready ampliano poi il ventaglio di videogiochi che supportano DLSS 2 su tutte le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 20, 30 e 40: l'elenco dei nuovi titoli compatibili con la tecnologia di upsampling troviamo Blind Fate Edo no Yami, Dakar Desert Rally, Destroy All Humans! 2 Reprobed, Gotham Knights e Uncharted Legacy of Thieves Collection.

Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di NVIDIA RTX 4090 con l'analisi del DLSS 3.