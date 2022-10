Marvel's Spider-Man Remastered è già in sconto su PC, ma solo per poco

A poche settimane dal debutto su PC, Marvel's Spider-Man Remastered può già essere acquistato ad un prezzo ridotto grazie all'offerta del fine settimana di Steam.

Sul client Valve, infatti, sono partiti i saldi del weekend e tra i prodotti che si potranno aggiungere alla libreria digitale con uno scontro troviamo anche Marvel's Spider-Man Remastered. Il titolo, il cui prezzo pieno è di ben 59,99 euro, sarà disponibile a soli 47,99 euro (si tratta del 20% in meno) fino al prossimo lunedì 31 ottobre 2022. Si tratta di un'ottima notizia per tutti coloro i quali stavano attendendo un calo di prezzo per poter acquistare (o riacquistare) il titolo Insomniac Games su Steam, anche perché non è trascorso molto tempo dal debutto di questa versione del gioco ed un'offerta simile non se l'aspettava nessuno.

Oltre a ricordarvi che Marvel's Spider-Man Remastered è perfettamente compatibile con Steam Deck, la console portatile targata Valve, vi informiamo anche dell'imminente arrivo di Marvel's Spider-Man Miles Morales su PC, l'espansione stand alone in uscita il prossimo 18 novembre 2022.

Avete già dato un'occhiata ai requisiti per giocare Marvel's Spider-Man Miles Morales a 4K e 60fps con Ray Tracing su PC?