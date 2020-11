Marvel's Spider-Man Remastered, un simpatico Easter Egg: ritorna la barca incompleta!

I giocatori che hanno scelto di acquistare la Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, hanno avuto modo di (ri)avventurarsi tra le strade della New York del primo Marvel's Spider-Man.

Insomniac Games ha infatti deciso di riproporre l'esclusiva PlayStation 4 in versione rimasterizzata per l'utenza PlayStation 5. Numerose le novità apportate, tra supporto a 60 fps, possibilità di abilitare il Ray Tracing e una completa revisione del volto di Peter Parker. La software house ha tuttavia voluto lasciare completamente intatto un simpatico dettaglio, oggetto di ironiche considerazioni da parte della community in occasione dell'esordio di Marvel's Spider-Man nel 2018.

Sfruttando la Photo Mode del gioco, gli utenti PS4 si erano dedicati ad una minuziosa analisi del mondo di gioco, con un'esplorazione che aveva condotto ad una bizzarra scoperta. Una piccola barca sperduta, lontana dal caos delle strade di New York ospitava infatti a bordo due NPC...decisamente incompleti! Ebbene, come potete verificare direttamente in calce a questa news, i personaggi sono tornati in Marvel's Spider-Man Remastered con il loro aspetto originario. Ad omaggiare gli utenti che li avevano avvistati su PS4, il team di Insomniac ha però aggiunto un piccolo post-it, che riporta la dicitura "Vi siamo mancati?".



Per farsi un'idea del lavoro di revisione svolto dagli autori, sulle pagine di Everyeye trovate un video confronto tra Marvel's Spider-Man su PS4 e PS5.