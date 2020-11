Marvel's Spider-Man Remastered, spariti gli Avengers? In realtà no!

Con l'esordio di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, gli acquirenti della Ultimate Edition del gioco hanno ora l'occasione di testare anche Marvel's Spider-Man Remastered, versione aggiornata dell'originale titolo per PlayStation 4.

Con una grafica migliorata e un nuovo volto per Peter Parker, l'Arrampicamuri è approdato sulla console Sony di nuova generazione, da oggi disponibile in Giappone, Canada, Messico, Australia, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e USA. Nell'esplorare nuovamente la New York di Insomniac Games, Greg Miller, di Kinda Funny Games, ha condiviso un'interessante osservazione sul proprio account Twitter. Come potete verificare in calce a questa news, il giornalista videoludico riporta una clip di gioco collocata in prossimità dell'Avengers Tower.

Come nell'originale, la scena vede Spider-Man ammirare la struttura, sottolineando come però i Vendicatori, sempre impegnati in qualche scontro, finiscano per non utilizzarla mai. La clip si interrompe dopo questa osservazione, mentre su PlayStation 4 l'eroe Marvel proseguiva affermando che gli Avengers in quel momento dovrebbero trovarsi sulla West Coast. L'assenza della frase ha spinto Greg Miller a ipotizzarne la rimozione, in una sorta di continuity con Marvel's Avengers, dato che il gioco Square Enix colloca i Vendicatori a San Francisco. In verità, tale ipotesi è stata smentita da James Stevenson, Community Director di Insomniac Games, che ha confermato che la line, in verità, è ancora presente immutata nel gioco, semplicemente è rimasta esclusa dalla clip.