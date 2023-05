Marvel's Spider-Man Remastered: svelata la versione standalone con upgrade a pagamento

Dopo aver sorpreso l'utenza PlayStation (ma non solo) con l'annuncio del fumetto prequel di Marvel's Spider-Man 2, Sony fa formicolare i sensi di ragno degli appassionati della serie supereroica con la conferma dell'arrivo della versione standalone di Marvel's Spider-Man Remastered su PlayStation 5.

Disponibile fino ad oggi solo in bundle con Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, la versione rimasterizzata del primo capitolo della saga action adventure di Insomniac Games si appresta a sbarcare su PlayStation Store in un'edizione acquistabile singolarmente.

L'arrivo della versione standalone di Marvel's Spider-Man Remastered nel negozio digitale di Sony s'accompagnerà al lancio di un programma di aggiornamento per chi possiede già l'edizione originaria su PS4. Sia gli acquirenti della versione su disco che i possessori di una copia digitale di Marvel's Spider-Man potranno eseguire l'aggiornamento grafico e contenutistico alla Remastered su PlayStation 5 con l'upgrade 'premium' dal prezzo di 10 dollari. I possessori di Marvel's Spider-Man Miles Morales possono comunque ottenere la Remastered di Marvel's Spider-Man aggiornando il gioco alla Ultimate Edition attraverso il menu principale della versione PS5.

Per tutti gli altri, Marvel's Spider-Man Remastered sarà proposto su PS Store al prezzo di 49,99 dollari. Sia il gioco che l'upgrade a pagamento saranno disponibili entro fine maggio su PlayStation Store. In attesa di un chiarimento sulla data d'uscita e sul prezzo in euro del gioco e dell'aggiornamento 'premium', vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Marvel's Spider-Man Remastered su PlayStation 5.