Marvel's Spider-Man Remastered, tra VRR e 120 Hz su PS5: cosa cambia con la patch 1.007

Come promesso dal team di casa Sony, è ora disponibile il supporto al VRR per i giochi PlayStation 5, a cominciare dalle grandi esclusive sviluppate dai PlayStation Studios.

Tra queste ultime non manca nemmeno Marvel's Spider-Man Remastered, rifacimento dell'apprezzata avventura del ragnesco supereroe. Il titolo edito da Insomniac Games accoglie in particolare la funzionalità grazie ad una patch dedicata, già disponibile per il download su PlayStation 5. Con l'aggiornamento 1.007, arrivano dunque i seguenti cambiamenti:

Display Mode a 120 Hz : la modalità Fidelity vede incrementato il frame rate sino al nuovo valore obiettivo di 40 fps. Inoltre, si riduce la latenza per il sistema di input;

: la modalità Fidelity vede incrementato il frame rate sino al nuovo valore obiettivo di 40 fps. Inoltre, si riduce la latenza per il sistema di input; Supporto al VRR : con la modalità Display Mode a 120 Hz disattivata, il gioco migliora leggermente la performance in termini di risoluzione dinamica. Con la modalità Display Mode a 120 Hz attivata, invece, Marvel's Spider-Man Remastered agisce su PS5 con frame rate sbloccato, con quest'ultimo che varia a seconda delle fasi di gioco;

: con la modalità Display Mode a 120 Hz disattivata, il gioco migliora leggermente la performance in termini di risoluzione dinamica. Con la modalità Display Mode a 120 Hz attivata, invece, Marvel's Spider-Man Remastered agisce su PS5 con frame rate sbloccato, con quest'ultimo che varia a seconda delle fasi di gioco; Miglioramento del Ray Tracing: negli scenari caratterizzati da un ridotto utilizzo della risoluzione dinamica, la Remastered vede alcuni miglioramenti nella resa di riflessi e illuminazione;

In tema dell'amichevole eroe della casa delle Idee, segnaliamo che in occasione del Cinemacon, Sony ha annunciato il titolo ufficiale di Spider-Verse 3, la cui uscita resta in programma per il marzo del 2024.