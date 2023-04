Marvel's Spider-Man saluta PlayStation Plus e i giocatori non la prendono benissimo

A maggio, Sony rimuoverà 32 giochi dal catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, tra cui Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition. Una notizia che non è stata ben accolta dai giocatori.

Sui social, molti giocatori si sono lamentati per questa decisione, stupendosi di come Sony possa rimuovere dal catalogo uno dei giochi first party più apprezzati e venduti degli ultimi anni. E' vero che l'editore non ha mai promesso giochi permanenti e tutti i giochi su PlayStation Plus possono essere soggetti alla rimozione per i motivi più disparati, banalmente anche come parte di un rinnovamento dell'offerta.

Marvel's Spider-Man è però un gioco particolarmente amato e i giocatori si sono fatti sentire sui social, chiedendo a Sony di ripensarci, c'è poi chi spera che la rimozione sia in realtà una sostituzione, con l'arrivo di Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 al posto della versione originale.

Di certo è strano che PlayStation abbia deciso di rimuovere Marvel's Spider-Man a pochi mesi (settimane?) dalla presentazione di Marvel's Spider-Man 2 e dall'uscita di Spider-Man Across the Spider-Verse al cinema, film che come sappiamo vedrà anche la presenza dell'Uomo Ragno di Insomniac.

C'è da dire che il fenomeno della rimozione dei giochi first party dai cataloghi di servizi in abbonamento non riguarda solo Sony: recentemente Microsoft ha rimosso Quantum Break da Xbox Game Pass e lo stesso è accaduto in passato con alcuni giochi della serie Forza, a causa della scadenza delle licenze di utilizzo delle auto.