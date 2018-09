Marvel's Spider-Man: scoperto un Easter Egg in memoria delle vittime dell'11 settembre

Ieri si è celebrato il diciassettesimo anniversario della strage che l'11 settembre 2001 ha colpito al cuore gli Stati Uniti e sconvolto l'intero pianeta, proprio nelle scorse ore è stato scoperto un Easter Egg di Marvel's Spider-Man in memoria delle vittime dell'attacco al World Trade Center.

Un video diffuso su Imgur mostra chiaramente le Torri Gemelle riflesse nei vetri di un grattacielo posto nei pressi di Ground Zero, un gesto lodevole per non dimenticare le vittime di una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità, costata la vita a ben 3,000 persone.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man è disponibile dal 7 settembre su PlayStation 4 e PS4 Pro, Insomniac sta lavorando al New Game Plus, opzione che dovrebbe presto fare la sua comparsa tramite aggiornamento gratuito, al momento però non abbiamo altri dettagli in merito.