Marvel's Spider-Man e Shadow of the Tomb Raider ai primi posti della classifica italiana

Marvel's Spider-Man continua a mantenere la prima posizione della classifica italiana, lasciandosi alle spalle Shadow of the Tomb Raider e NBA 2K19, rispettivamente al secondo e terzo posto della Top 20.

Classifica Italiana 30/09/2018

In classifica trovano spazio anche F1 2018, Pro Evolution Soccer 2019, The Last Of Us Remastered, Minecraft, GTA V e Rainvow Six Siege.

MARVEL'S SPIDER-MAN (PS4) SHADOW OF THE TOMB RAIDER (PS4) NBA 2K19 (PS4) F1 2018 (PS4) PRO EVOLUTION SOCCER 2019 (PS4) MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION (SWITCH) MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION (PS4) TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE (PS4) THE LAST OF US REMASTERED (PS4) GRAND THEFT AUTO V (PS4) SHADOW OF THE TOMB RAIDER (XBOX ONE) UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO (PS4) SUPER MARIO ODYSSEY (SWITCH) MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH) CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY (PS4) GOD OF WAR (PS4) FIFA 18 (PS4) TENNIS WORLD TOUR (PS4) CALL OF DUTY WWII (PS4) CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY (SWITCH)

Nulla cambia invece per quanto riguarda la Top 3 dei giochi più venduti in Italia nel 2018, con FIFA 18 al primo posto, God of War al secondo e Far Cry 5 in terza posizione.